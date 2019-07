CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERROGAZIONEBELLUNO Proliferazione e deiezioni in città dei piccioni? Il consigliere del Patto per Belluno, Francesco Pingitore ha presentato un'interrogazione in Consiglio comunale,due giorni fa, chiedendo che gli venga fornita risposta scritta e orale. Il guano dei piccioni porta malattie e disagi tra la popolazione, ecco che il consigliere chiede all'assessore all'Ambiente, Biagio Giannone, «di attivarsi con tutti i mezzi possibili, anche con l'aiuto dei servizi sanitari di debellare il fenomeno dell'aumento dei piccioni, chiamando...