L'INCONTROBELLUNO Torna a Belluno Rosy Bindi, già onorevole per diverse legislature e sino ad un anno fa presidente della Commissione d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere che sarà nella nostra provincia fra oggi e domani. A portarla in città - e anche Feltre ed in Cadore - sono le Scuole in Rete per un modo di solidarietà e pace che hanno organizzato con la Bindi una serie di quattro appuntamenti che proporranno due formule: l'incontro ed il confronto con gli studenti al mattino,...