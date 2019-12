CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RADUNOBELLUNO Domenica 24 novembre Tisoi ha accolto i bersaglieri della provincia di Belluno per ill raduno provinciale dell'Associazione nazionale dei bersaglieri (Anb), organizzato dalla Sezione di Belluno intitolata al colonnello Radaelli. La giornata piovosa non ha impedito lo svolgersi di una manifestazione partecipata e sentita. L' alzabandiera, l'onore ai caduti, le allocuzioni, la presenza dei labari e del Medagliere Regionale hanno messo in evidenza che i bersaglieri, benchè pochi in provincia, ci sono e con orgoglio indossano il...