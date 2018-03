I grillini dissidenti fondano il gruppo Belluno in comune

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL DISSENSOBELLUNO I grillini dissidenti fondano Belluno in comune. Sulle ceneri del gruppo cittadino del Movimento 5 stelle nasce l'associazione che punta a parlare di politica locale e vede nelle liste civiche il nuovo cambiamento. Preso atto dell'abbaglio, fatto dietro front rispetto alla nuova direzione presa dal Movimento pentastellato di Di Maio, gli ex grillini bellunesi hanno messo nel cassetto la tessera, messo da parte la delusione e si sono buttati in una nuova avventura. L'associazione ha già una pagina Facebook, quella del...