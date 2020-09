VOLONTARIATO

BELLUNO Frati in affanno alla mensa dei poveri. Tanto da lanciare l'appello: serve una mano nella gestione pratica cioè confezionamento e distribuzione - dei pranzi da asporto. Operazione che avviene, puntualmente, alle 11.30 ogni giorno. Dal lunedì al sabato, infatti, i frati di Mussoi aprono le braccia a chiunque si presenti alla porta del convento. Non mancano, infatti, coloro che chiedono un pasto al giorno. Da 20 a 30: ci sono le badanti dell'Est Europa che, magari, attendono un nuovo lavoro, ci sono gli oriundi italo-brasiliani che aspettano i nuovi documenti. «Ma ci sono anche italiani, bellunesi compresi, che faticano a tirare la fine del mese e si avvalgono del servizio offerto dalla mensa dei poveri», precisano il parroco, fra' Sandro, e il suo vice, fra' Esterino. A mancare, però, sono ora le persone disponibili a consegnare agli avventori i contenitori con la pastasciutta, la carne e la verdura cucinate ogni mattina nei pentoloni del convento. «Ci sono tre- quattro parrocchiani a dedicarsi a questa attività, ma servono altre forze, per darsi il cambio, e aiutare noi frati in questa mansione», aggiungono i due cappuccini che hanno lanciato il passa parola anche attraverso l'altare, alla fine della messa domenicale. Va ricordato che abitualmente i frati fino al 10 marzo - offrivano una trentina di pasti caldi al giorno nell'apposita stanza del convento adibita a refettorio. I cappuccini, infatti, si erano allora adeguati alla situazione collegata al pericolo del coronavirus, avvisando, con un cartello, che la mensa rimaneva aperta solo per pasti da asporto. E fornendo a distanza una borsa della spesa con cibarie varie. Ora, anche se siamo fuori dal lockdown, il refettorio rimane chiuso: «Poichè non esiste la possibilità di mettere in pratica la regola del distanziamento», è la motivazione portata da fra' Esterino e fra' Sandro. Per informazioni rivolgersi alla parrocchia: 0437.941989.

Daniela De Donà

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA