CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

FELTREUna nuova visione della Resistenza, fondata sulla reciprocità, sull'accoglienza e sui valori che nella società odierna sembrano andare scomparendo. È questo quanto emerso dai discorsi ufficiali che si sono tenuti ieri in occasione della celebrazione del 73^ anniversario dalla Liberazione. Come di consueto il raduno si è svolto in piazza Isola a Feltre per poi partire in sfilata fino al Monumento ai Caduti con l'accompagnamento della banda Città di Feltre. Dopo l'alzabandiera e la deposizione della corona i saluti delle autorità. In...