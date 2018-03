Elettrodotto Terna: arriva il sigillo del Ministero

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ENERGIABELLUNO Il Ministero dell'Ambiente ha emesso il decreto di compatibilità ambientale per il progetto Terna sul Bellunese. La razionalizzazione degli elettrodotti mette un altro tassello. Ma il territorio non starà fermo a guardare l'installazione di nuovi tralicci: il sindaco di Belluno annuncia di proseguire sulla via dei ricorsi. E anche i comitati civici della Valbelluna si dicono pronti a dare battaglia. «Impugneremo il decreto del Ministero» dice Jacopo Massaro. «È l'ennesimo atto inopportuno di un governo ormai a fine...