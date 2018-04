Dolomiti Emergency a confronto: i medici soccorritori in cattedra

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'IMPEGNOBELLUNO Soci chiamati a raccolta: è il momento di fare il punto sul già fatto e guardare avanti, pensando al da farsi. In nome della sicurezza in montagna. Lunedì 30 aprile, alle 20 nella sala Cucchini di viale Europa, si terrà l'assemblea ordinaria di Dolomiti Emergency onlus. All'ordine del giorno vi è la nomina di un consigliere, la relazione del presidente, l'approvazione del bilancio 2017 e di quello previsionale 2018. Clou dell'incontro l'intervento di Giovanni Cipolotti prinario Suem 118 in qualità di direttore della...