DIFESA DEL SUOLO BELLUNO Arrivano nuovi cantieri per altri 12 milioni di euro.

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

DIFESA DEL SUOLOBELLUNO Arrivano nuovi cantieri per altri 12 milioni di euro. Un gradito fuoriprogramma frutto del risparmio su appalti e opere legati alla prima tranche di finanziamenti, da 440 milioni, stanziata dal Governo nell'ambito di un piano triennale da qui al 2021, per far fronte ai danni del post tempesta 2018, nota come Vaia.Lo rende il noto il Commissario delegato per i primi interventi urgenti di Protezione Civile, ovvero Luca Zaia.Si tratta quindi di una rimodulazione del piano degli interventi commissariali da parte del...