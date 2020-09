LA PROPOSTA

BELLUNO Nevegal zona franca urbana. È questa la proposta del candidato consigliere regionale della Lista Veneta Autonomia, Franco Roccon, per il Colle dei bellunesi. Sgravare gli operatori del Colle dalle tasse per far fiorire l'economia della località e attirare nuovi investitori, la ricetta del già consigliere comunale è stata esposta mercoledì sera in un vis a vis con lavoratori e residenti della località. «Il Nevegal si sposa perfettamente con l'idea di turismo slow che sta prendendo piede negli ultimi anni, ma dobbiamo crederci tutti dichiara, a margine del confronto -. Io propongo una riduzione delle tasse per chi opera sul Colle, in questo modo le imprese esistenti saranno più motivate a restare e si potranno attrarre investitori nuovi. Questo potrebbe essere il primo passo». Il suo impegno a favore della montagna dei bellunesi non è nuovo. Era stato lui, infatti, a proporre e promuovere la nascita della commissione Nevegal a Palazzo Rosso, che poi aveva presieduto per 18 mesi. L'organo voleva essere uno stimolo all'amministrazione e una sentinella affinchè il tema dello sviluppo del Colle e del futuro dei suoi impianti restasse sempre in cima all'agenda di sindaco e assessori. «Ultimamente ci sono stati segnali positivi, bisogna continuare in questa direzione, dando una mano e dimostrando gratitudine verso chi decide di investire qui perchè ci crede prosegue -. Si pensi a Pian Longhi e all'agriturismo con wellness di Vuerich, per esempio. Cosa ha fatto il Comune in questi anni? Io ho sentito solo tante promesse. Sistemiamo i sentieri, diamo una mano agli imprenditori e favoriamo la cura del territorio, vedremo che la località rifiorirà».

