Da Salce 7mila euro al Comune

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA CONSEGNABELLUNO La Compagnia del sorriso di Salce ha riempito per due volte il teatro comunale con lo spettacolo Son tornà dall'aldilà e ieri ha donato parte del ricavato al Comune di Belluno: 7mila euro per interventi da effettuare per l'ondata di maltempo dello scorso ottobre. Non è voluto mancare il sindaco Jacopo Massaro alla consegna della Compagnia del Sorriso e, anzi, è stato il momento in cui il primo cittadino ha deciso, in qualche modo, di raccontarsi. Ecco quindi che la consegna della donazione è stata anche l'occasione per...