LA CRONACABELLUNO Le lingue di fuoco che uscivano dal portone del garage e una coltre di fumo tale da far perdere l'orientamento. Sono le due fotografie scattate ieri notte, verso le 2.15, in via San Lucano a Belluno dove un incendio partito dallo studio di un appartamento al piano terra si è poi allargato all'intera palazzina. La terza immagine è quella delle persone, tirate giù dal letto all'improvviso e riunite in strada per scappare da...