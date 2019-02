Camera di commercio, firmato l'integrativo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INTESABELLUNO Un nuovo contratto decentrato per il personale della Camera di Commercio di Treviso e Belluno. Dopo l'accorpamento dei due enti si è aperto un confronto durato settimane e chiuso solo lunedì scorso, tra i sindacati e l'ente. L'intesa vale fino al 2021 e coinvolge in totale 160 dipendenti. «I contenuti dell'accordo sono stati condivisi in assemblea e hanno ottenuto l'unanimità del consenso da parte dei lavoratori spiegano Ivan Bernini, segretario generale Fp Cgil di Treviso, e Franco Antolini, segretario Fp Cisl Veneto -...