IL DIRETTIVOBELLUNO Pronti per rappresentare la specificità della economia bellunese nella casa delle imprese. Scaduto a fine maggio il precedente mandato, il primo dopo la fusione tra gli enti delle due province, negli scorsi giorni il presidente della Regione Luca Zaia ha firmato il decreto di nomina dei componenti del nuovo Consiglio della Camera di commercio di Treviso e Belluno per il prossimo quinquennio 2021-2026. Cinque (per ora) i...