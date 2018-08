Caccia, Comuni delegati a incassare le multe: «Come?»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA NUOVA LEGGEBELLUNO Chi si accontenta gode. Varrà anche per caccia e pesca? A quanto pare sì. Anche se le doppiette bellunesi guardano con un pizzico di diffidenza alla nuova legge di riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e di pesca (approvata mercoledì in Regione Veneto). «Dobbiamo accontentarci di questo - dice Sandro Pelli, presidente dell'Acb (Associazione Cacciatori Bellunesi) -. Dalla situazione di riordino delle funzioni, i cacciatori e i pescatori bellunesi dovevano cercare di uscire con le ossa meno rotte...