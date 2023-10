I PESTICIDI



Nel frattempo, le organizzazioni dell’European Pesticide Action Network, fra le quali l’italiana Isde, Associazione Medici per l’Ambiente, hanno appena presentato un esposto alla Procura di Vienna denunciando il consorzio guidato da Bayer per non aver allegato alla domanda di rinnovo tutti gli studi e i dati sfavorevoli sugli effetti cancerogeni e neurotossici del glifosato, compresa una ricerca epidemiologica secondo la quale l’esposizione di donne incinte al glifosato ha aumentato il rischio di disturbi dello spettro autistico nei figli. Intanto, come emerge dal Rapporto tecnico sullo stato delle acque superficiali del Veneto, appena diffuso da Arpav, ben 118 dei 383 punti campionati sui fiumi veneti presentano concentrazioni medie annue non conformi agli standard di qualità per quanto riguarda i pesticidi, con il più ricorrente che è appunto, l’Ampa.

Fra i bacini idrografici maggiormente interessati dai superamenti medi annui degli inquinanti specifici in testa c’è quello del Fissero-Tartaro-Canalbianco, con ben 32 sforamenti per pesticidi, seguito dal bacino scolante nella Laguna di Venezia, 19 superamenti per fitofarmaci e uno di arsenico, il Fratta Gorzone con 11 superamenti di fitofarmaci, ma anche 8 per cromo e 6 di Pfoa, e il Bacchiglione con 10 superamenti di fitofarmaci e 2 di Pfoa. E fra le province, quella con il numero maggiore di superamenti dello standard di qualità medio annuo degli inquinanti specifici a sostegno dello stato ecologico è proprio la provincia di Rovigo con 28 sforamenti per pesticidi e uno di cromo.

ammorbano le acque dei corsi d’acqua principali del Polesine. Tanto che Arpav parla di “non conformità alla potabilizzazione”, riscontrata nel 2022 nell’, a, a Cavarzere e ad, dove ci sono opere di presa, cosi come negli ultimi tre anni nela Sabbioni di, a Canalnovo died a Ponte Molo, a, altri tre luoghi di prelievo da parte di. Si tratta di “siti non conformi senza trattamenti”: 9 su 24 dei siti campionati in tutto il Veneto sono risultati tali, in aumento rispetto ai 6 del 2021. Ovviamente, i processi di trattamento effettuati dalle centrali di potabilizzazione di Acquevenete, attraverso sedimentazione, chiariflocculazione, filtrazione su sabbia e su carbone attivo, nonché, rendono l’acqua di rubinetto più che conforme agli standard e sicura per essere bevuta.Ma il dato è comunque significativo. Anche perché il primo responsabile della valutazione di non conformità è l’Ampa, l’, prodotto di degradazione dell’glifosato, principio attivo di vari erbicidi non selettivi, a partire dal celebre Roundup, creato dalla Monsanto ed acquistato dalla Bayer nel 2018 per 63 miliardi di dollari, che è proprio in questi giorni al centro di un dibattito a livello europeo sul rinnovo dell’approvazione al suo utilizzo, in scadenza a fine anno, su richiesta della lobby dei produtori, il “Glyphosate Renewal Group”, avversata da organizzazioni no profit e associazioni ambientaliste, che cinque anni fa avevano raccolto un milione di firme per la messa al bando della controversa sostanza, che nel 2017 l’Iarc, Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro, ha classificato come. La Commissione europea, nonostante abbia fissato l’obiettivo della riduzione del 50% deientro il 2030, proprio nei giorni scorsi ha proposto il rinnovo dell’autorizzazione, sulla base delle valutazioni di Efsa, Autorità europea per la sicurezza alimentare, e di Echa, Agenzia europea per le sostanze chimiche, che ha concluso «che non soddisfa i criteri scientifici per essere classificato come sostanza cancerogena, mutagena o reprotossica; eventuali lacune individuate nei dati sono riportate nelle conclusioni come questioni che non è stato possibile risolvere in via definitiva o rimaste in sospeso».