PORTO TOLLE (ROVIGO) - Dopo i tanti appelli per ottenere lo stato di calamità per quanto sta avvenendo nelle lagune a causa del granchio blu, arriva il pellegrinaggio in onore della Virgen di San Juan de Los Lagos a Roma per cercare una grazia ai pescatori. L'iniziativa è promossa dal comitato "Polesine chiama Messico" che il 25 e 26 maggio si recherà nella capitale per accompagnare l'immagine sacra.

L'iniziativa è stata presentata ieri nella sala consigliare del Comune di Porto Tolle da don Massimo Barison, presidente del Comitato, e Giancarlo Checchinato, uno dei rugbisti più importanti del Polesine cui si deve l'arrivo della statuetta che alcuni anni fa ha trovato collocazione nella chiesa parrocchiale di Panarella (frazione di Papozze). Ad accogliere la delegazione c'erano il sindaco Roberto Pizzoli con l'assessora Silvia Boscolo e la consigliera Angela Motta, in rappresentanza dei comitati frazionali c'era Cristian Golinelli per Ca' Venier, mentre per il comparto ittico è arrivato Luigino Pelà della cooperativa Pila .

«Oltre a chiedere la grazia, il pellegrinaggio si vorrebbe fare cassa di risonanza per quanto sta succedendo a causa del flagello che ha colpito i pescatori e che questa comunità vive quotidianamente sulla propria pelle ha riferito don Barison - Se durante la messa in piazza San Pietro il Papa dicesse anche solo una parola per la pesca, ciò sarebbe una eco mediatica importante rispetto a quanto sta accadendo. Credo che sia un'opportunità in più da non sottovalutare».

Checchinato, dopo aver riassunto la sua storia personale che lo ha visto ritrovare la fede e portare nel 2012 in terra polesana la statua della "Madrecita", ha spiegato come si svolgerà la due giorni dalla partenza il sabato in pullman dal Polesine fino all'arrivo a Roma per incontrare l'ambasciatore del Messico presso la Santa Sede nella chiesa di Santa Maria della Luce in Trastevere dove si esibirà il coro San Francesco di Taglio di Po. Il clou della trasferta sarà domenica con la messa a San Pietro. Plauso per questa iniziativa da parte del primo cittadino: «Il nostro municipio è la casa di tutti i cittadini e siamo lieti di accogliere queste proposte specie hanno quando al centro la pesca. Credo che sia la dimostrazione di un'ulteriore attenzione che può dare sostegno non solo a livello mediatico ma pure a livello morale, che di questi tempi è più che mai necessario».

Intanto oggi pomeriggio la Prefettura ospiterà il tavolo tecnico richiesto dal sindaco di Porto Tolle, Roberto Pizzoli, per «dare attuazione concreta alle misure compensative».