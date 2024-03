Granchio blu, finalmente le agevolazioni per i danneggiati. Lollobrigida: «Una svolta per il settore della pesca»

I decreti firmati oggi, martedì 19 marzo, dal ministro Lollobrigida, dichiarano il carattere di eccezionalità dell'evento di diffusione della specie invasiva Granchio blu, verificatosi nel 2023 e tuttora in corso, nelle Regioni Veneto e Emilia-Romagna.

Il Fondo di solidarietà nazionale

Il riconoscimento è stato possibile, ha detto il ministro, «grazie alla modifica normativa, fortemente voluta dal Governo Meloni, che ha esteso l'applicazione del Fondo di solidarietà nazionale previsto dal decreto legislativo n.102/2004, in passato utilizzato solo per il settore agricolo, alla pesca e all'acquacoltura». «Abbiamo sempre considerato i nostri pescatori gli agricoltori del mare. Per questo motivo abbiamo voluto mettere fine ad una disparità di trattamento rispetto agli agricoltori modificando la legge 102 del 2004. Grazie a questa fondamentale revisione normativa oggi, per la prima volta nella nostra nazione, è stato possibile dichiarare il carattere di eccezionalità di un evento che ha colpito pesantemente il settore della pesca e dell'acquacoltura a causa della diffusione della specie Granchio blu». «Una svolta per la pesca e una grande vittoria per il Governo Meloni e per tutti i pescatori italiani che tutelano il nostro mare e garantiscono qualità», dice Lollobrigica spiegando che «grazie a questi decreti, le imprese del Veneto e dell'Emilia-Romagna potranno beneficiare degli interventi compensativi previsti dalla legge quali ad esempio la proroga fino a 24 mesi delle rate dei mutui, l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti nonché l'accesso a finanziamenti agevolati.

Diamo una risposta immediata ai territori ed alle imprese che stanno vivendo un momento di grandissima difficoltà e rafforziamo un settore noi fondamentale per la nostra Nazione».