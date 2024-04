Lollobrigida: «I formaggi italiani andrebbero imposti nei menù dei ristoranti». Ma poi precisa: «Nessun obbligo»

Obbligare i ristoranti a mettere i formaggi nei menù. Questa l'idea - poi smentita - del ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida.

In occasione di una visita allo stand Gambero Rosso nel corso del Vinitaly di Verona, il ministro ha parlato di un nuovo modo per valorizzare i prodotti caseari italiani, per poi però correggersi.

Le parole

«Sto facendo un ragionamento con la ristorazione, sia con Confcommercio che Confesercenti. Vorrei imporre un piatto dedicato al formaggio nei menu degli esercizi di ristorazione. Non il formaggio che accompagna, ma il formaggio che è il piatto, ricalcando un po' il modello francese». Così il ministro Lollobrigida durante una conversazione con il Direttore di Gambero Rosso Marco Mensurati, in occasione di una visita allo stand al Vinitaly di Verona. «Un'idea che porta con sé un aumento di valore, e che fa crescere la filiera, alza il valore del latte, un po' come è avvenuto con Grana e Reggiano». Parole, queste, che hanno fatto immediatamente discutere.

La replica

«La notizia sulla imposizione dei formaggi nei ristoranti è priva di fondamento e dispiace che un giornale che ha l'ambizione di essere riferimento del mondo della Qualità la dia in questo modo. Non c'è alcuna imposizione intesa come obbligo di legge, ma sollecitazione a valorizzare i nostri eccellenti formaggi». Lo ha dichiarato in una nota il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, in risposta a un'intervista rilasciata al Gambero Rosso in occasione del salone internazionale Vinitaly a Verona, e ripresa da diversi siti. «Il confronto con le associazioni di categoria dei ristoratori è su questo tema e in piena sintonia lavoriamo alla valorizzazione dei nostri prodotti. Sono convinto che valorizzando e promuovendo il nostro formaggio come piatto specifico, sarà il mercato a convincere i nostri ristoratori a utilizzarlo di più nei loro menu. L'aumento di valore - ha concluso - produrrebbe, ovviamente, un effetto positivo su tutta la filiera».