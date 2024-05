Eurovision 2024, i look degli artisti in gara: Angelina Mango gitana, ma non mancano streghe e messaggi di pace

Look tra il fetish e il gotico, denim, piume e grandi plateau ai piedi: Malmö, in Svezia, saluta gli artisti in gara all'Eurovision 2024 con il tradizionale Turquoise Carpet inaugurale.

Ma gli outfit sfoggiati non sono proprio la rappresentazione dell'alta moda. La cerimonia inaugurale dà il via ufficialmente all'edizione numero 68 dell'Eurovision Song Contest che si svolge nei consueti tre appuntamenti: la prima semifinale in programma il 7 maggio, la seconda il 9 e la finalissima l'11 maggio.

Angelina Mango in Etro





Squadra che vince non si cambia. Angelina sfoggia ancora una volta un look Etro di Marco De Vincenzo, stilista che avevamo imparato a conoscere già a Sanremo. La cantante sfila con una tuta in lycra color tabacco con ricami in evidenza. A coprire l'outfit, un cappotto di lana bordeaux con lamina oro e anfibi color argento con enorme zeppa a vista.

La "strega" Bambie Ray Robinson

Tra i concorrenti dai look più curiosi c'è Bambie Ray Robinson, dall’Irlanda. L'artista pratica la stregoneria e, come ha spiegato, ciò ha avuto un grande impatto sulla sua musica. Nei suoi testi sono infatti inclusi diversi incantesimi e maledizioni. L'abito blu è di chiara ispirazione gotica, un colore scelto anche dall’artista svizzero Nemo e dal lettone Dons.

I messaggi di pace

È il caso di Saba, cantante danese che ha scelto un completo giacca e pantalone total white svelando però, sulla schiena, il ricamo di una colomba con un ramoscello di ulivo, inconfondibile messaggio di pace. Un messaggio che vive anche nella scelta di Iolanda, cantante portoghese che ha indossato un abito del brand palestinese Trashy Clothing (abbinandolo a una manicure che riprende la trama tipica della kefiah).

Joost Klein e l'omaggio all'Europa

I Paesi Bassi per il 2024 giocano la carta Joost Klein, irriverente rapper classe 1997. "Europapa” è un tributo che l’artista fa a suo padre, morto quando aveva 11 anni. Nel testo Joost Klein parla di un orfano che cerca di sé stesso in tutta Europa e il look sfoggiato è proprio un omaggio all'Europa con tanto di bandiera impressa su un enorme cravatta blu.

I gemelli norvegesi

Il denim è uno dei protagonisti della cerimonia inaugurale, specialmente in chiave patchwork. Il duo norvegese Marcus & Martinus che gareggia però con la Svezia ne hanno fatto largo uso sfoggiando un completo pantalone e giacca jeans.