Ilary Blasi festeggia il compleanno (in ritardo) in famiglia: la frase sulla torta è tutta da ridere

Ilary Blasi, il 23 aprile, ha compiuto 43 anni.

Il compleanno di Ilary Blasi

Per l'occasione ha deciso di regalarsi un bel viaggio in Turchia insieme ai figli Cristian, Isabel e Chanel e il fidanzato Bastian Muller, rimandando così la festa di compleanno. Questa domenica 5 maggio è stato il giorno scelto dalla conduttrice per festeggiare (in ritardo) il suo compleanno. Per trascorrere una giornata all'insegna della spensieratezza e tranquillità, insieme ai suoi genitori, i figli, le sorelle e qualche amico, Ilary ha pensato bene di organizzare una grigliata gourmet e raffinata nel giardino della mega villa in cui viveva con Francesco Totti.

Ilary Blasi per l'occasione ha scelto un outfit rock al punto giusto, senza essere banale, indossanto un jeans over cargo e una canotta rosa. In uno dei tanti video che la conduttrice ha pubblicato nelle sue Instagram stories si vede Bastian che la tiene in braccio nel momento in cui arriva la torta comprata dagli amici. La scritta sulla «cake personalizzata» è tutta da ridere: «43 anni di... dopo pranzo ognuno a casa sua». La sorella della conduttrice, Melory, ha ripostato il video nelle sue Instagram stories ed ha aggiunto: «E la sua ospitalità». La secondogenita di Ilary e Totti, Chanel ha invece commentato: «Mood».

Ilary Blasi ha così spento 43 candeline con una luce diversa sul suo viso. Un traguardo così importante non poteva che essere festeggiato in compagnia dei suoi cari. Ed anche in questa occasione Ilary non poteva perdere l'opportunità di raccontare ai suoi follower la sua magica giornata.