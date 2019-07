CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ARSIÈPresto dovranno essere completate le tribune a gradoni lungo la parte esterna al campo del G.De Nale di Arsié, lato spogliatoi e pubblico. Un lavoro quello delle tribune in cemento che si è reso necessario visto che le panchine in legno col tempo anche se più comode sono marcite. L'amministrazione comunale di Luca Strappazzon ha ottenuto per il completamento di miglioramento degli impianti sportivi di Arsié che prevedono l'adeguamento e l'ampliamento delle tribune del campo di calcio per superare le barriere architettoniche il...