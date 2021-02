LE LEZIONI

BELLUNO Ripartono a pieno ritmo le attività della cooperativa Apidolomiti, con incontri e occasioni formative rivolte ai soci e ai tecnici. Sono aperte anche le iscrizioni ai corsi base di apicoltura che si svolgeranno a partire dall'inizio di marzo, in dieci incontri, in videoconferenza. Sono stati oltre 100 i partecipanti che hanno preso parte all'ultimo incontro tecnico tenutosi in videoconferenza in cui sono state discusse le prossime azioni da intraprendere in vista dell'inizio della stagione apistica. È stata, poi, notificata ai soci la composizione del nuovo direttivo, eletto lo scorso gennaio, composto da Luca Stefani nel ruolo di Presidente, Andrea De Bona, Vicepresidente, e dai Consiglieri Siro Bona, Teresa Vieceli, Achille Marta, Luca Caviola, Elisa Tormen, Stefano De Salvador e Eugenio Arnoffi. L'incontro ha visto anche la partecipazione del vicepresidente dell'Associazione Apicoltori Professionisti Italiani, Luca Bonizzoni. In tale occasione è stata infatti ratificata l'adesione della Cooperativa all'Associazione: ciò permetterà interessanti opportunità di formazione e confronto con professionisti del settore. Una prima occasione per i tecnici di Apidolomiti è stata il Congresso Nazionale organizzato da Aapi che ha visto la partecipazione di importanti relatori di livello internazionale, provenienti dall'Università di Losanna e dell'Iowa. Tra i temi trattati, quello di stringente attualità della salute e malattia delle api. Sono inoltre aperte ancora per pochi giorni le iscrizioni al corso base di apicoltura al via il marzo: in calendario dieci incontri. Il corso si svolgerà online per quanto riguarda le lezioni teoriche poi uscite all'apiario. Il calendario e altre informazioni utili per le iscrizioni sono disponibili sul sito di Apidolomiti.

