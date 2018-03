Anas, via libera per altri cantieri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL DECRETOBELLUNO Eppur si muove. E a velocità spedita. Anas corre verso i Mondiali di Cortina 2021. Almeno sulla carta. Perché ieri è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto di approvazione del secondo stralcio (parte prima) del piano per i lavori sulla statale di Alemagna. Si tratta di altri undici interventi, approvati dal presidente di Anas Ennio Cascetta, in qualità di Commissario Straordinario. Sulla carta, quindi, si va avanti. Per i cantieri bisogna attendere i tempi tecnici. Ma è certo che la strada da e per Cortina...