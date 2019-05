All'Agenzia delle entrate in arrivo il prenota ticket

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SERVIZI INNOVATIVIBELLUNO (dt) Annullati i tempi di attesa: per i servizi dell'Agenzia delle Entrate c'è il prenota ticket. E Belluno risponde «presente». Difatti, parte anche nel capoluogo dolomitico il nuovo servizio per fissare un appuntamento allo sportello degli uffici dedicati a cartelle, avvisi e procedure di riscossione. Prenota ticket è accessibile dal sito dell'ente di riscossione e dall'app Equiclick, e consente con pochi passaggi direttamente da pc, smartphone o tablet, di scegliere giorno e ora in cui si desidera andare allo...