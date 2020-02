L'appuntamento è per le 16 di oggi al Centro congressi Giovanni XXIII a Belluno. Il titolo è Olimpiadi invernali 2026 verso lo sviluppo sostenibile del territorio delle Dolomiti? I monti cannoneggiati«Europa verde Belluno - spiegano gli organizzatori - promuove una serie di incontri per riflettere e dialogare sui temi dello sviluppo delle dolomiti nella prospettiva delle Olimpiadi invernali 2026 e dei cambiamenti climatici in atto. Il primo appuntamento del 22 febbraio 2020 esaminerà i limiti di una ulteriore espansione di impianti e piste da sci e le opportunità e gli strumenti per frenare lo spopolamento».

Il primo incontro, previsto per oggi, si chiamerà Monti cannoneggiati deriva da una espressione usata da Alex Langer in un incontro a Belluno nel 90. «Da quella preziosa registrazione è tratto il suo stimolante e sempre attuale intervento che si propone come omaggio nel 25esimo anniversario della sua scomparsa». Concludono gli organizzatori. Ad introdurre i lavori sarà Luana Zanella coordinatrice veneta di Europa Verde, dopo la registrazione di Langer a parlare sarà Cesare Lasen del comitato scientifico della Fondazione Dolomiti Unesco. Ad intervenire saranno anche Diego Cason, sociologo e attivista del Bard, Marlene Pernstich Verdi Alto Adige, Lucia Coppola, consigliera della Provincia autonoma di Trento. Dopo la discussione del pubblico le conclusioni sranno affidate ad Angelo Bonelli, coordinatore politico, nazionale, di Europa Verde/Federazione dei Verdi

