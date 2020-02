VIABILITÀ

BELLUNO «Ci sono 69 milioni di euro per l'attività straordinaria sulle strade provinciali del Veneto. La cifra è stata stanziata dal Ministero delle Infrastrutture e rappresenta un'importante risorsa che consentirà l'avvio di azioni urgenti nel territorio e di programmare quelle più rilevanti nei prossimi anni». Lo dichiara Federico D'Incà, Ministro per i rapporti con il Parlamento, in riferimento allo stanziamento da parte del Mit (ministero delle Infrastrutture e Trasporti) per l'attività straordinaria sulle strade provinciali di tutta Italia. «Oggi prosegue D'Incà sono stati assegnati, su scala nazionale, ulteriori 995 milioni di euro al Fondo manutenzione strade: come ha sottolineato il viceministro ai trasporti Giancarlo Cancelleri, tra i parametri presi in considerazione nella ripartizione delle cifre stanziate ci sono la consistenza della rete viaria, il tasso di incidentalità e la vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico. Le risorse saranno articolate in quattro anni e consentiranno agli enti locali anche di programmare interventi per il futuro».

Il presidente della Provincia, Roberto Padrin dopo aver appreso delle novità pervenute dal Mit, con l'incremento da milleproroghe delle risorse destinate alla viabilità bellunese, ha affermato: «Apprendiamo con grande piacere del decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti che assegna al Veneto 69 milioni di euro per la manutenzione straordinaria delle strade provinciali. È un segnale importante di attenzione verso una delle funzioni fondamentali rimaste in capo alle Province». «Non sappiamo ancora di preciso la cifra che potremo avere a disposizione per le strade bellunesi - continua il presidente -. Quel che è certo è che queste risorse sono fondamentali. Lo abbiamo capito benissimo negli ultimi anni, in cui la viabilità è sempre stata un tema caldo. Un paio di anni fa, abbiamo anche rischiato di perdere un servizio di qualità, quale è quello offerto da Veneto Strade, a causa della scarsità di risorse con cui abbiamo dovuto fare i conti dopo i tagli statali. Ricordo che fino al 2010 per la manutenzione delle strade lo Stato ci girava 15 milioni di euro, passati a zero nel giro di qualche anno. Le strade, però, sono sempre rimaste le stesse, un servizio indispensabile per il nostro territorio e uno strumento fondamentale per le nostre comunità e le aziende».

