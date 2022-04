Il primo skatepark del Triveneto si rifà il look in vista dei campionati nazionali

SCHIO - E' uno dei primi sorti nel Triveneto. Inaugurato 15 anni fa, lo skatepark “Le fontane” ha bisogno di un lifting degno di una Città europea dello sport, titolo di cui Schio si fregerà nel 2023.

Tornerà a essere un punto di riferimento per gli appassionati nel territorio la pista di via 29 Aprile. Con poco meno di 200 mila euro, la piastra di mille metri quadrati sarà dotata di strutture omologate dalla Federazione italiana sport rotellistici così da poter ospitare campionati regionali e nazionali. Il legno lascerà il posto al calcestruzzo, materiale che oltre a durare nel tempo non ha bisogno di eccessiva manutenzione.

Ospiterà gli appasiionati di skateboarding e Bmx, disciplina di freestyle con le bici motocross. «L'intervento era previsto nel 2021, ma a causa dell'emergenza sanitaria i lavori hanno subito dei rallentamenti - spiega l'assessore allo sport Aldo Munarini -. Finalmente possiamo rigenerare un'area importante per i molti amanti della pratica sportiva che la scorsa estate ha debuttato alle Olimpiadi di Tokyo».

Prevista anche un'area verde con tribune e servizi, mentre la gestione sarà affidata all'associazione Lethal Skate Posse. Fra 5 mesi la chiusura del cantiere.