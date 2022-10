Al controllo presenta una patente polacca risultata del tutto falsa: nei guai un 45enne di Cornedo

VALDAGNO - Due giorni fa i carabinieri di Recoaro hanno controllato, lungo la sp 246 in località Marchesini di Valdagno, una city car alla cui guida vi era un quarantacinquenne residente a Cornedo. Alla richiesta dei militari di mostrare i documenti, l'uomo ha presentato una patente polacca apparentemente rilasciatagli dalle autorità di quella nazione nel luglio del 2022. I militari sulla base di una puntuale analisi del documento, e avvalendosi delle procedure previste, hanno invece appurato che il documento era totalmente falso.

Con i successivi approfondimenti i carabinieri hanno appurato inoltre che il 45enne non aveva mai conseguito la patente. Essendo quindi alla guida senza il permesso di guida, all'uomo è stata elevata la sanzione amministrativa prevista per la violazione dell'art. 116 del codice della strada, un importo di 5.100 euro. Inoltre i militari hanno imposto il fermo amministrativo dell'auto per tre mesi. L’uomo dovrà rispondere di falsità materiale commessa dal privato dinanzi all’autorità giudiziaria.