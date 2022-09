Valdagno, aggredisce e minaccia la compagna con un coltello da cucina: 46enne in carcere

VALDAGNO - Aggredisce e minaccia con un coltello da cucina la compagna: uomo di 46 anni finisce in manette. Arrestato dai Carabinieri di Valdagno e di Trissino per maltrattamenti, lesioni personali aggravate e minacce aggravate nei confronti della convivente un uomo della zona.

La chiamata al 112

Ad avvisare i militari di quanto stava accadendo, è stata una telefonata nella quale veniva segnalata una lite piuttosto accesa all'interno dell'abitazione della coppia. Arrivati sul posto, i Carabinieri hanno verificato la situazione e deciso di portare la coppia in caserma per gli approfondimenti del caso. In caserma, però, la donna ha detto ai militari che era stata aggredita e percossa per l'ennesima volta nel corso della serata ed era anche stata minacciata di morte con un coltello da cucina.

Dopo le indagini del caso, l'uomo è stato ammanettato e trasferito al carcere di Vicenza a disposizione dell'autorità giudiziaria.