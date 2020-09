AVIANO - Una decina di agnellini, alcuni dei quali morti, e una capra incinta, anch'essa già morta, all'interno di un furgone incustodito. Questo lo spettacolo che si è trovato davanti ieri un gruppo di pordenonesi, durante un'escursione a Piancavallo. Immediata la segnalazione alla Lav e ai Carabinieri, che sono intervenuti con un veterinario. Le prime verifiche non hanno accertato maltrattamenti e gli agnelli sono stati restituiti al proprietario, un pastore, ma la Lav chiede ulteriori controlli.

«Alle 17, al numero Lav malttramenti - racconta Guido Iemmi - è pervenuta una segnalazione telefonica da parte di una persona che trascorreva la giornata a Piancavallo. Passeggiando, la sua attenzione era stata richiamata dai belati disperati provenienti da un camioncino per il trasporto bestiame. Issatasi sulle grate, ha assistito a uno spettacolo terribile: una capra e diversi agnellini vivi, altri immobili, presumibilmente cadaveri. La persona ha allertato i Carabinieri di Pordenone e la Lav. È stata inviata una pattuglia, assieme al veterinario di turno dell'Asfo».

Quest'ultimo, appunto, non ha accertato maltrattamenti, ma la Lav annuncia che, attraverso il suo ufficio legale, chiederà ulteriori approfondimenti: «Lav chiede che Asfo e Istituto di igiene e profilassi facciano tutte le analisi necessarie a stabilire cause della morte e la salute di quelli ancora in vita. Se dovessero essere accertate morti e abbandono del camion, chiederemo alla Procura che vengano tolte al trasportatore e all'allevatore le relative licenze».

Sempre nel caso in cui si accertassero violazioni, «Lav chiede alla Procura della Repubblica di procedere al sequestro probatorio degli animali per i reati di abbandono, maltrattamenti e uccisione di animali in base agli articoli 544 bis, 544 ter e 727 del Codice penale e quindi alla relativa confisca, con affidamento degli animali con il vincolo della non macellazione e del non uso per la produzione, per salvarli definitivamente dal loro triste destino. Lav si riserva di denunciare i responsabili e costituirsi parte civile nel processo che auspica venga fatto. Questa vicenda testimonia concretamente come gli animali vengano utilizzati come oggetti e come non vengano considerati rischi, anche sanitari, per i consumatori».



