"Socialmente pericolosi", avvisati dai carabinieri tre uomini: un cornedese 57enne e due valdagnesi di 18 e 47 anni

VALLE DELL'AGNO - Uomo avvisato, mezzo salvato. Il proverbio ben si attaglia ai tre soggetti raggiunti da un "avviso orale" notificato dai carabinieri di Valdagno nel corso della mattinata di ieri, 12 ottobre, eseguendo quanto predisposto dalla questura di Vicenza sulla base dei controlli effettuati nel corso dell'estate ed in particolare nel mese di settembre. La misura di prevenzione ha interessato un uomo di Cornedo classe 1965, un ragazzo di 18 anni di Valdagno e un quarantasettenne anch’egli della “città della lana”, i quali, nel corso del periodo indicato, hanno avuto condotte tali da farli ritenere socialmente pericolosi visti i loro comportamenti "antigiuridici" e le loro frequentazioni anche con persone pregiudicate e interessate da pregiudizi di polizia.

Il risultato è stato raggiunto in sinergia con la questura che ha raccolto in breve tempo l’esito delle numerose attività di vigilanza e controllo del territorio sviluppate dall’Arma nei quotidiani servizi, ordinari e straordinari, di controllo del territorio. Di particolare rilievo sono risultati i controlli sviluppati per la prevenzione della movida giovanile, dell’uso e dello spaccio di stupefacenti e dei reati contro il patrimonio e la persona.