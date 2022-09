La partita a scacchi di Marostica veste il fucsia a difesa delle donne. Torna dopo 4 anni e fa il quasi sold out, verso i 15mila spettatori

MAROSTICA - Un grande week end con la partita a scacchi, manifestazione in costumi d'epoca nello scenario stupendo di piazza Castello a Marostica, che attira pubblico da mezzo mondo. In occasione dell'edizione del 9-10-11 settembre 2022, la partita a scacchi di Marostica a personaggi viventi – che come da tradizione si terrà anche quest’anno in Piazza Castello – tornerà a tingersi di fucsia collaborando nuovamente con l’associazione Women For Freedom Onlus, in un’azione di sensibilizzazione per i diritti delle donne.

Dal 2014, Women For Freedom – associazione bassanese – lotta contro tutte le forme di discriminazione, sfruttamento e violenza di donne e dei bambini, in Italia e nel mondo. In Italia, non solo il numero dei femminicidi non accenna a diminuire, ma secondo l’ultimo rapporto del Viminale (pubblicato lo scorso 15 agosto) il numero è fortemente aumentato rispetto ai 12 mesi precedenti. Lo stesso rapporto comunica che nel nostro Paese, ogni 3 giorni muore una donna vittima di violenza, la stragrande maggioranza in ambito familiare. Nello stesso lasso di tempo, sono state registrate anche 15.817 denunce per stalking oltre a 3100 ammonimenti del questore e 361 allontanamenti per lo stesso reato. Dati che sono solo la punta dell’iceberg.

79 rose sulla scacchiera

Poco prima della partita delle 17 di domenica 11 settembre saranno disposte sulla scacchiera 79 rose di colore fucsia, il colore simbolo della lotta contro la violenza sulle donne e colore dell’associazione Women For Freedom per ricordare le 79 donne uccise in Italia nel corso del 2022. Le rose saranno poi raccolte dalle Regine e consegnate ai Re. Il gesto vuole rappresentare simbolicamente la richiesta che le donne inviano agli uomini di prendersi cura di loro e di essere protette come se fossero un fiore, nella speranza di eliminare ogni forma di violenza contro di loro, per sempre. Le rose saranno poi consegnate da volontarie dell’associazione Women For Freedom al pubblico, quale invito “simbolico” nei confronti della società tutta a rispettare e tutelare le donne. La Pro Marostica ha raccolto l’invito dell’associazione Women For Freedom a collaborare all'iniziativa e ha inoltre donato dei biglietti a per la partita di domenica 11 settembre alle 21, il cui ricavato andrà a sostegno delle attività di Women For Freedom.

Anteprima, un'emozione

L'anteprima della partita è stato un momento emozionante. Figuranti e volontari hanno potuto assistere alla prova generale. E in più di 3.000 hanno affollato le tribune. «Dopo quattro lunghi anni, era giusto restituire la Partita prima di tutto alla città - ha dichiarato al microfono il presidente di Pro Marostica, Simone Bucco –. Marostica si prepara ad accogliere migliaia di visitatori da tutto il mondo. Gli spettacoli di venerdì e sabato sono sold out… e manca davvero un centimetro per il tutto esaurito dell’edizione. Grazie a tutti!». IL sindaco Mozzo ha chiesto un applauso per tutti i volontari della Partita e il direttivo della Pro artefici della realizzazione la straordinaria rappresentazione.

Debutti tra i protagonisti

Prova superata anche per i protagonisti della rievocazione, con il debutto del nuovo Governatore, Riccardo Peraro, e delle giovani protagoniste, Lionora e Oldrada, ovvero Agata Gusi e Maeva Bertollo. L’Immortale di Adolf Anderssen del 1851 la partita scelta per giocare l’edizione 2022, una delle partite più famose di tutte i tempi, con 22 mosse e vittoria ai bianchi, con la scacco matto di Vieri da Vallonara che conquista così la mano della Bella Lionora. Una leggenda d’amore senza tempo destinata a conquistare anche i cuori moderni.

La Partita a Scacchi di Marostica va in scena con 4 spettacoli per il pubblico di venerdì 9 settembre (ore 21 – sold out), sabato 10 settembre (ore 21 – sold out) e domenica 11 settembre (ore 17 e ore 21, ultimi biglietti disponibili sul sito www.marosticascacchi.it). Attese in città oltre 14.000 persone per una edizione che si annuncia di record, con grande affluenza ed esposizione mediatica. Informazioni: info@marosticascacchi.it ; www.marosticascacchi.it

(Foto crediti PhotoPiù)