di Maria Elena Mancuso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MAROSTICA - Anno dia Marostica ma, passato il 9 settembre, la favola non finisce e, per ospitare le prodezze dei più grandiartistico. Ad accompagnarli un'di oltre cento elementi che, dal vivo, eseguirà le arie d'Opera più celebri.Dopo i sold-out all'Arena di Verona e il successo dello spettacolo natalizio in tv, il 21 e il 22 settembre, arriva a Marostica "".che porterà nella cittadina scaligera campioni del calibro di, lo zar del pattinaggio, unico atleta nella storia della sua disciplina, ad aver partecipato a quattro Olimpiadi, conquistando ogni volta una medaglia.«Dopo i successi di, ci voleva un’idea fuori dal comune» spiega Valerio Simonato di "Due punti eventi", che organizza lo spettacolo in collaborazione con la Città di Marostica, l'associazione Pro Marostica e i commercianti locali.», spiega Giulia Mancini che cura la direzione artistica di "Opera on ice".«Serviranno ben, l'equivalente di un milione e seicento mila cubetti di ghiaccio, per realizzare l'imponentesu cui si esibiranno nomi d'eccezione del pattinaggio. Atleti come Plushenko, appunto. Ma anche, bronzo Olimpico a Pyeongchang 2018, due volte campione del mondo e campione europeo ininterrottamente dal 2013.E poi, coppia punta di diamante della nazionale italiana di danza su ghiaccio. Uno show davvero incredibile, insomma, in grado di coniugare musica, danza, arte e sport».E in onore della cittadina scaligera, annunciano gli organizzatori, un inedito numero di chiusura renderàche da quasi un secolo si celebra nella storica piazza.I biglietti, in prevendita da oggi sui circuiti Ticketone, Vivaticket e GeTicket, prevedono anche un'opzione "Vip", che comprende, oltre ai posti nelle primissime file delle poltronissime platinum, anche l'incontro con gli atleti e un buffet a fine evento.