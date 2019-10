Nasce la prima "Accademia del Caffè" in memoria del botanico Alpini

di Roberto Lazzarato

MAROSTICA - Una vernice d'autore: sarà infatti presentata sabato prossimo, 26 ottobre, con l’ambasciatore dell’Etiopia Zenebu Tadesse Woldetsadik e il console onorario della Colombia Pietro Piccinetti, l’nella memoria del botanico marosticense(1553-1616). La cerimonia si svolgerà a Palazzo Doglioni, quindi al richiamo dell’araldo i partecipanti scenderanno in piazza accompagnati dai personaggi in costume della famosa, per concludersi nella sala consiliare nel Castello Inferiore per la firma dello statuto e la consegna del collare agli accademici, alla presenza, tra gli altri, del presidente del Consiglio regionalee del sindacoTra le finalità dell’Accademia la promozione dellae la valorizzazione degli studi di Prospero Alpini, medico e botanico che per primo ha descritto scientificamente questa pianta e ne ha diffuso la conoscenza a Venezia e nei territori della Serenissima; l’organizzazione e il patrocinio di iniziative culturali, incontri e studi volti a diffondere la storia e la cultura del caffè; divulgazione delle attività dilegate ai Caffè storici; favorire e valorizzare la; promuovere ila tutti i livelli con dolci e bevande a base di caffè o di tisane legate alle erbe del territorio.