Ospedaletto euganeo. Manovra azzardata, auto e camion pieno di gas metano finiscono nel fosso. Strada chiusa

OSPEDALETTO EUGANEO (PADOVA) - Grave incidente nella mattinata di oggi, 20 febbraio, a Ospedaletto Euganeo. Il fatto si è verificato in via Santa Croce, strada stretta e a senso unico. Poco prima delle 9, un camion-cisterna pieno di gas metano stava procedendo in direzione Noventa Vicentina: a quanto si apprende, una Bmw gli si sarebbe affiancata e lo avrebbe superato nel rettilineo antistante la chiesetta. A causa delle dimensioni ridotte della carreggiata, entrambi i mezzi avrebbero effettuato una manovra brusca e sono finiti nel fosso.

Sul posto sono presenti i vigili del fuoco del distaccamento di Este, i carabinieri della compagnia cittadina e il personale medico del Suem, a cui è stato affidato il conducente dell'auto. Stando a quanto si apprende, quest'ultimo non sarebbe in pericolo di vita, è stato accompagnato all'ospedale di Schiavonia.

I pompieri, invece sono impegnati a mettere in sicurezza il camion pieno di gas metano e la strada è stata chiusa.