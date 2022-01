Con la moto di grossa cilindrata si schianta contro auto: morto 50enne

BASSANO - Un motociclista di 50 anni è morto oggi, 12 gennaio, in un incidente stradale avvenuto a Bassano del Grappa (Vicenza). Secondo un prima ricostruzione da parte della Polizia locale, che sta svolgendo le indagini, l'uomo, in sella ad una moto di grossa cilindrata, si è schiantato contro un'auto, una Ypsilon 10 condotta da un anziano, che si accingeva ad entrare in un parcheggio. Il motociclista è deceduto all'istante dopo aver perso il casco.

Lo schianto mortale, verso le 17, è avvenuto in viale Vicenza, non lontano da località Tre Ponti.