Ciclista investito ed ucciso da un autocarro: è spirato sul posto

VERONA - A nulla sono falsi i tentativi degli operatori sanitari del 118 di salvare la vita al ciclista di circa 60 anni che oggi, 12 gennaio, poco prima delle ore 16 a Verona, è stato investito e ucciso da un autocarro, guidato da un autista anch'egli sessantenne, in via Sasse. Sul posto la Polizia municipale con il comandante Luigi Altamura che sta verificando la dinamica di quanto accaduto. I soccorsi del 118, giunti sul luogo dell'incidente con un'ambulanza infermierizzata ed un'auto medica, hanno cercato di rianimare il ciclista ma le sue condizioni erano gravissime e la vittima (le cui generalità sono ancora sconosciute) è spirato sul posto. E' probabile che l'autista dell'autocarro venga indagato per omicidio stradale.