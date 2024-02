Maltempo, il bilancio nel vicentino: coinvolti 350 edifici e 2700 persone. Riaperta la circolazione ferroviaria tra Vicenza e Padova

VICENZA - Secondo una prima stima, il maltempo nel Vicentino ha coinvolto circa 350 edifici e 2700 persone appartenenti a 1300 nuclei familiari .

«Anche questa mattina sono stato in sopralluogo nelle zone allagate - ha detto il sindaco Giacomo Possamai - dove ho incontrato persone che hanno subito danni molto seri.

La pioggia di questi giorni è stata eccezionale e concentrata in pianura. In tre giorni, dal 26 al 28 febbraio, a Vicenza sono caduti 160 millimetri di pioggia, di cui 138 in 30 ore. Nelle sole prime 5 ore di ieri mattina ne sono caduti ben 38, a fronte di una previsione che non era così impegnativa. Un simile quantitativo giornaliero a Vicenza non si misurava dal 16 maggio 2013. Anche l'analisi della pioggia scesa in tutto il mese di febbraio è indicativa: con 300 millimetri quello di quest'anno è il più piovoso da quando ci sono dati disponibili, cioè dal 1919. E gli altri picchi si sono verificati nell'ultimo decennio, ovvero nel 2014 con 277 millimetri e nel 2016 con 271 millimetri.

La circolazione ferroviaria

Dalle 6.05 di questa mattina sulle linee Verona-Padova/ Vicenza-Padova/ Vicenza-Schio/Vicenza-Treviso, la circolazione ferroviaria, precedentemente sospesa tra Vicenza e Padova per le avverse condizioni meteo che hanno interessato la zona, e tornata regolare dopo l'intervento dei tecnici di Rfi che hanno liberato la linea e ripristinato la sua piena funzionalita.

La situazione a Vicenza

A Vicenza, a causa della violenta ondata di maltempo, restano ancora chiuse della Porciglia, strada della Ca' Perse e strada Ponti di Debba. Nella notte sono state rese nuovamente transitabili viale dello Stadio, viale Trissino, via Bassano, viale Sant'Agostino, le vie della zona industriale e altre vie che man mano sono state ripulite. E' stata riaperta anche la tangenziale in entrambi i sensi di marcia.

Nel frattempo si punta al rapido ritorno alla normalità anche per i cittadini e le attività colpite dagli allagamenti, con l'indicazione di fotografare i beni danneggiati prima di smaltirli e di tenere ricevuti e scontrini delle spese sostenute, in modo da conservarne traccia in attesa di avere indicazioni circa l'iter per la richiesta di ristoro dalla Regione del Veneto. Al lavoro, con la protezione civile, anche oggi si sono presentati molti volontari tra cui alcune classi di studenti della scuola Patronato Leone XIII.