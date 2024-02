Maltempo nel Veronese: il vento fa crollare gli alberi sui binari del treno, chiusa la linea Verona-Mantova

Imperversa in Veneto l'ondata di maltempo prevista per questa settimana. A causa di alberi caduti sui binari, soprattutto per il forte vento, la linea ferroviaria fra Verona e Mantova è stata chiusa questa mattina per circa un'ora e mezza fra Roverbella e S. Antonio Mantovano.

La linea è stata bloccata intorno alle 6:50 e la circolazione è ripresa regolarmente alle 8:20 una volta tolti i tronchi, nel frattempo due treni regionali sono stati cancellati e due hanno limitato il percorso. Il vento ha fatto cadere anche alcuni pali telefonici sulla strada della Cisa sempre a Roverbella. I vigili del fuoco hanno ricevuto chiamate in diverse zone del Mantovano per grossi rami caduti.