Maltempo, a Vicenza situazione critica. Il sindaco: «Muovetevi il meno possibile». Sospesa la circolazione ferroviaria fino a Padova

VICENZA - Rimane molto critica, anche stamane, la situazione a Vicenza, in assoluto una delle città più colpite dall'ondata di maltempo. Secondo quando spiegato dal sindaco Giacomo Possamai in un videomessaggio registrato alle 5 dopo una riunione del Coc «continua l'allarme: chiusa infatti la tangenziale per allagamenti così come pure numerose strade in città». «Chiediamo a tutti di limitare gli spostamenti - l'appello del primo cittadino - per consentire interventi di soccorso e protezione civile». Nella notte il Bacchiglione ha sfiorato i 5 metri e mezzo e questo ha convinto i tecnici ad aprire il bacino di laminazione di Caldogno, che è dunque entrato in funzione. Diversi allagamenti vengono registrati in città, con numerosi quartieri paralizzati, in particolare la zona dello stadio della stazione ferroviaria e altri quartieri. A Vicenza presente già dalla notte l'assessore regionale alla protezione civile Gianpaolo Bottacin che ha partecipato alle riunioni del Coc e che con gli amministratori locali sta coordinando gli interventi. Preoccupa il livello del fiume Retrone, tracimato in più punti.

I treni

La circolazione ferroviaria permane sospesa tra Vicenza e Padova per condizioni meteo critiche che stanno provocando il rischio di esondazione di alcuni fiumi.

Le casse di laminazione

Ancora una volta, le casse di laminazione realizzate dopo l'alluvione del 2010 «stanno dimostrando la loro grande utilità nel garantire la sicurezza delle aree urbane». Lo afferma Francesco Cazzaro, presidente di Anbi Veneto, Associazione regionale dei Consorzi di gestione e tutela del Territorio e delle Acque Irrigue. «Gli allagamenti che si stanno verificando, almeno per ora, interessano le aree di campagna, e fortunatamente non stano causando gravi danni - dice - . In queste ore siamo giustamente concentrati a far defluire il più velocemente l'acqua a mare. È opportuno comunque ricordare che le casse di laminazione hanno funzione di sicurezza idraulica e dunque, necessariamente, passato il maltempo, saranno svuotate». Per Cazzaro è dunque importante «affiancare a queste grandi strutture, una rete di bacini multifunzione in grado di trattenere l'acqua in eccesso per utilizzarla nelle campagne nei momenti siccitosi». «La situazione meteorologica che stiamo attraversando in queste ore sarà sempre più frequente a causa del cambiamento climatico; l'auspicio è che tra qualche mese - conclude - con la stagione irrigua, non ci si trovi a rimpiangere l'acqua dolce che si sta riversando sul nostro territorio e che è destinata a defluire a mare».