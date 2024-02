Pioggia senza sosta, Cervarese Santa Croce in sofferenza. Nella zona ovest del Padovano, occhi puntati sulla piena del Bacchiglione

CERVARESE SANTA CROCE - Il comune di Cervarese Santa Croce in ginocchio a seguito della pioggia insistente che sta cadendo da diverse ore.

Oggi, 27 febbraio, le strade interessate dalla criticità sono via Colombare e via Bosco. Decine di cittadini si stanno organizzando con i sacchi di sabbia nel caso la situazione dovesse precipitare. Si susseguono telefonate al 115 per chiedere interventi. I fossi sono stracolmi e non reggono più la portata dell'acqua. Se la zona di Cervarese è quella maggiormente critica, non se la passano meglio i residenti di Teolo e di Abano Terme. A Teolo le segnalazioni di criticità riguardano via Vicinale Monteortone e via Rialto, mentre ad Abano l'emergenza è al momento circoscritta alla frazione di Giarre tra via Appia Monterosso, via Pillon e via San Bortolomeo. Spostandosi verso la zona ovest del padovano, protezione civile e forze dell'ordine sono in stato d'allerta tra i comuni di Veggiano, Selvazzano e Saccolongo in vista del passaggio della piena del Bacchiglione. Da Vicenza riferiscono che il corso d'acqua è arrivato ad un metro dalla soglia critica.