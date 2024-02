Maltempo, ponti e scuole chiuse in provincia di Padova: in centro città è caduto un pino

PADOVA - Maltempo, cade un pino a Padova davanti alla tomba di Antenore. É successo oggi, 28 febbraio, attorno alle 11. Forze dell'ordine e vigili del fuoco sul posto per transennare l'area.

Non si segnalano feriti.

Il maltempo ha messo in ginocchio la zona dei Colli e dell'area ovest del Padovano con problematiche importanti anche nell'Estense. E quello che preoccupa maggiormente è che la pioggia non sembra dare una tregua. Anche oggi seppur in maniera non intensa, continua a scendere acqua dal cielo che di fatto non aiuta i soccorritori

a ripristinare le singole criticità. Scendendo nel dettaglio ad Abano Terme nella mattinata odierna il sindaco Barbierato e il presidente del consorzio Bacchiglione hanno effettuato un sopralluogo sul territorio. Si è stimato che nel comune termale siano caduti 159 millilitri d'acqua in 24 ore. Non c'è allarme, ma alcune zone di Abano sono sotto stretta osservazione. A Montagnana è stata firmata un'ordinanza di chiusura del ponte sul Frassine lungo la Sp 19. Siamo nel tratto di strada che unisce la provincia di Padova con i comuni di Pojana Maggiore e Noventa Vicentina. Disagi a Rovolon per una frana che è caduta in Belvedere ai confini con il comune di Teolo. Nell'immediata cintura padovana ad Albignasego si segnalano allagamenti in via Torino nel quartiere San Lorenzo. Sempre a Bastia di Rovolon, viste le condizioni meteo proibitive, con via San Francesco completamente allagata, si è deciso di tenere chiuse le scuole elementari, le medie e l'asilo. Anche a Montegrotto è stata evidenzata qualche criticità nella zona di Vallona. A Creola di Saccolongo è stato chiuso il ponte sul Bacchiglione, mentre risulta ancora aperto quello di Trambacche. Vigili del fuoco, volontari della protezione civile e forze dell'ordine stanno monitorando palmo a palmo il territorio, con un occhio interessato al cielo, in vista di un cambio di rotta in positivo delle condizioni meteo.