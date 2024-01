Rossano Veneto. Lavoratori in nero e clandestini: stangata per un laboratorio tessile cinese

ROSSANO VENETO (VICENZA) - Un laboratorio tessile è stato pesantemente sanzionato in seguito a un controllo della Guardia di Finanza. Sono stati infatti individuati e identificati 11 lavoratori “in nero” di nazionalità cinese e pakistana, di cui 2 sono risultati privi del permesso di soggiorno o altro documento che giustificasse la loro presenza nel territorio nazionale.

I lavoratori sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Vicenza per ingresso e soggiorno illegale nello Stato.

Denunciato anche il titolare, sempre di nazionalità cinese, della ditta individuale avviata lo scorso luglio.

È stata inoltre richiesta la sospensione dell’attività imprenditoriale all’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Vicenza, mentre al titolare è stata inflitta una sanzione di 24.840,00 euro per l’impiego in nero degli 11 lavoratori, in tema di norme di tutela di lavoro e legislazione sociale.

«L’attività - sottolinea la Guardia di Finanza con una nota - si inquadra nella più ampia azione di contrasto all’economia sommersa che rappresenta una piaga per l'intero sistema economico perché sottrae risorse all'Erario, mina gli interessi dei lavoratori, spesso sfruttati, e consente una competizione sleale con le imprese oneste».