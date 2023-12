Vicenza. Massaggiatrici o receptionist in nero: multa salatissima e denuncia per il titolare

VICENZA - La guardia di Finanza di Vicenza ha trovato in un centro massaggi cinese a Monticello Conte Otto, 4 lavoratrici in nero, impiegate come massaggiatrici o receptionist, su 4 presenti in quel momento.

Peraltro, il controllo ha fatto emergere la presenza, tra i lavoratori irregolari, di due stranieri clandestini, sprovvisti di documento di identità.

Al termine dell'ispezione sono scattate le sanzioni amministrative di circa 8.000 euro, nonché la segnalazione per la sospensione del centro da parte dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Vicenza, in attesa della regolarizzazione della posizione delle 4 lavoratrici in nero. Inoltre, la presenza dei soggetti clandestini ha portato alla denuncia per soggiorno irregolare in Italia e alla denuncia del titolare dell'esercizio commerciale per sfruttamento dell'immigrazione illegale.