Gamba risucchiata nella fresa del mezzo agricolo: contadino gravissimo

CAMPIGLIA DEI BERICI - Sono gravissime le condizioni di un contadino di 68 anni, Franco Giacometti, pensionato, vittima oggi pomeriggio di un serio infortunio sul lavoro a Campiglia dei Berici, nel Basso Vicentino, in via Villabroggia, a breve distanza dalla sua abitazione. Secondo una prima ricostruzione l'uomo è finito con una gamba nella fresa di un motocoltivatore mentre era intento a lavorare nella sua proprietà: pare che all'improvviso il mezzo si sia ribaltato, investendolo in pieno all'altezza degl arti inferiori. A dare l'allarme sono stati i familiari che hanno sentito le urla dell'uomo.

I vigili del fuoco arrivati dal distaccamento di Lonigo hanno smontato il carter del trattore per poter liberare dalle frese la gamba dell’uomo, che intanto era assistito dal personale del Suem 118 accorso con l’eliambulanza (decollata dall'ospedale di Verona), l’auto medica e un’ambulanza. L’agricoltore è stato stabilizzato, intubato sul posto ed elitrasportato in codice rosso all’ospedale di Vicenza. Sul posto anche i carabinieri della locale stazione, che stanno svolgendo le indagini.

