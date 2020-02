Incidente sul lavoro: operaio cade e resta ucciso sul colpo. Terzo mortale in due anni

VERONA - Un uomo è morto in un incidente sul lavoro avvenuto oggi in un'azienda di logistica a Vallese di Oppeano. Secondo una prima ricostruzione l'operaio è caduto da alcuni metri, restando ucciso sul colpo. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118.



Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Oppeano ed i tecnici dello Spisal dell'Ulss 9 Scaligera, che si sono occupati dei rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente. È il terzo infortunio mortale in due anni nella zona industriale di Vallese di Oppeano. Lo scorso dicembre un operaio 64enne era morto cadendo da tetto di un'acciaieria, il 31 gennaio 2018 un uomo di 42 anni che lavorava per una ditta esterna era stato ucciso dopo essere stato colpito da una barra di acciaio.