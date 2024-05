CORMONS - Fumo e fiamme in un'abitazione di Zeglia, località di Cormons. I vigili del fuoco sono intervenuti nella tarda mattinata di oggi, giovedì 23 maggio, per un incendio che ha coinvolto il tetto di una casa di Cormons, con impianto fotovoltaico. Dalle ore 12.45 circa i pompieri di Gorizia stanno operando con una squadra, due autobotti, l'autoscala e il funzionario di guardia della sede centrale più un'autobotte del distaccamento di Monfalcone, il supporto di una squadra del distaccamento di Cividale e un'ulteriore autobotte giunta dalla sede centrale di Udine. All'arrivo sul posto dei Vigili del fuoco i residenti erano già usciti dai propri alloggi e attendevano all'aperto l'arrivo dei soccorsi. Ancora da accertare le cause dell'incendio.