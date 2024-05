PREGANZIOL (TREVISO) - Le immagini del devastante incendio scoppiato stanotte, 22 maggio, in via del Majno a Preganziol. Le fiamme hanno completamente divorato un annesso rustico usato come ricoverro attrezzi. I danni sono ingenti: un'auto carbonizzata, mezzi agricoli distrutti e la copertura fatta a pezzi.