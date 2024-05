CAMISANO VICENTINO (VICENZA) - Una serra con piante e fiori davvero particolare: è stata scoperta nella casa di un vicentino dalle Fiamme Gialle. Gli uomini della Finanza di Vicenza hanno concentrato la propria attenzione su un 43enne di Camisano Vicentino con numerosi precedenti specifici, visto aggirarsi nelle zone limitrofe ad alcuni plessi scolastici e nei pressi di alcune note “piazze di spaccio” della zona sud-est della provincia.

La perquisizione e la scoperta

Alla luce delle preliminari risultanze info-investigative, nelle scorse ore i finanzieri hanno eseguito una perquisizione d’iniziativa nell’abitazione del sospettato, individuando una piantagione domestica di cannabis composta da 14 esemplari con numerose infiorescenze, 31 grammi di marijuana in fase di essiccazione, 19 semi di cannabis autofiorenti “Fast Buds”, una lampada per serra, 6 litri di sostanza chimica per coltivazione, un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento.

Sulla scorta delle evidenze probatori acquisite, lo stupefacente rinvenuto ed il materiale sono stati posti sotto sequestro, con la conseguente denuncia a piede libero del responsabile per il reato di spaccio di stupefacenti.